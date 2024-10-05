Everton iddiası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İngiltere'den sürpriz bir haber gündeme geldi. Ada basınının iddiasına göre; Portekizli teknik adamın, Sean Dyche'nin yerine Everton için hoca adaylarından biri olduğu öne sürüldü. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun geleceği merak konusu oldu. Öte yandan The Friedkin Group, 61 yaşındaki çalıştırıcının Kanarya'dan önce görev yaptığı Roma'nın da sahibi. İtalyan ekibi 3 yıllık sözleşmesinin son senesinde tecrübeli hoca ile yolları ayırmıştı. Everton'da Graham Potter'ın da adı geçiyor ancak; taraftarlar bu isme sıcak bakmıyor.

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