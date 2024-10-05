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Aramızdaki büyük farkı sahada hiç hissetmedim

Rigaslı futbolcu Adam Markhiyev maç sonrası, ”Galatasaray ile aramızda tabii ki büyük bir fark var ancak bu farkı sahada hissetmedim” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Aramızdaki büyük farkı sahada hiç hissetmedim

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Rigas'ın Finlandiyalı orta saha oyuncusu Adam Markhiyev, Galatasaray maçının ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray ile berabere kalmayı başardık, inanılır gibi değil. Genelde bu maçları Salı akşamı televizyondan izlerdim ve şimdi Galatasaray'a, çok büyük bir takıma karşı oynadım. İnanılmaz bir şey. Rüya. Ama mesela sahada o kadar da kötü oynamadığımızı hissettim. Bir şekilde bize oynama şansı verdiler ve bence RFS için harika sonuç aldık. Tabii ki aramızda büyük bir fark var, ama sahada bu farkı çok hissetmedim" dedi.

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