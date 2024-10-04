Fenerbahçe, kaptanı Dusan Tadic’in golü ile Twente’de 1 puanı kurtardı

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 23. dakikada Fenerbahçe'nin yıldızı Oosterwolde müthiş bir hızla ceza sahasına girdi. Açısının daralmasına rağmen sol ayağının içiyle şutunu çeken Hollandalı yıldızın vuruşu üst direğe çarpıp dışarı çıktı. 29'da Regeer topu içeriye çevirdi. Vlap'in kafa vuruşunda yerde seken topu Becao çizgiden çıkarmaya çalıştı ama top ağlarla buluştu: 1-0... 34. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan En Nesyri topu sağına çekerek sağ ayak içiyle vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

AMRABAT'TAN MÜTHİŞ ASİST

54. dakikada Twente'de Van Bergen kaleye doğru yöneldi. Van Bergen'in çektiği şutta Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Livakovic gole izin vermedi ve topu kornere çeldi. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Oosterwolde'nin yaptığı ortaya Polonyalı orta saha Szymanski dokunamadı. 71'de Faslı yıldız Amrabat'ın mükemmel pasında topla buluşan Tadic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sırp yıldız, klas vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. İlk maçında Belçika temsilcisi Union SG.'yi deviren Fenerbahçe, Twente deplasmanında elde ettiği beraberlikle puanını 4'e yükseltti.

ESKİ TAKIMINA ACIMADI!

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, eski takımına karşı sahaya kaptan olarak çıktı. 35 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda fileleri havalandırdı. Tadic, bu sezon 13. maçında 5. golünü attı.



BECAO-DJIKU İLK KEZ YAN YANA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon stoper tandeminde ilk kez Rodrigo Becao ile Alexander Djiku ikilisini tercih etti. Geçen sezon savunma tandeminde beraber görev alan iki oyuncu, bu sezon ise hiç yan yana forma giyememişti.



FENER KAYBETMİYOR

AVRUPA kupalarında Hollanda takımlarına rakip olduğu son 8 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe (6 galibiyet 2 beraberlik), bu turnuvalarda bir ülkenin temsilcilerine karşı daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamadı. Sarı-Lacivertliler, Twente'ye karşı geriye düşmesine rağmen kaybetmedi.



LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞLAR

BU sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Twente'ye karşı da kritik kurtarışlara imza attı. Tecrübeli eldiven, 1 gol yese de Twente forvetleri karşısında yaptığı kurtarışlarla arkadaşlarını oyunda tutmayı başardı.

FENERBAHÇE TARAFTARINA SALDIRI

Hollanda'da maç öncesi Fenerbahçe ile Twente taraftarları karşı karşıya geldi. Fenerbahçeliler, toplandığı alanda Twente taraftarlarının saldırısına uğradı. Sarı-Lacivertli taraftarlar saldırıya karşılık verirken, daha sonra Hollanda polisi araya girdi.