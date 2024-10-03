Zafer gecesi olsun: Avrupa Ligi’ndeki 3 temsilcimiz, ikinci maçlarına çıkıyor

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz bugün sahne alıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bugün galibiyet için sahaya çıkacak. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola ile karşılaşacak.

Maç saat 19.45'te start alacak. Beşiktaş ise, Avrupa Ligi'nde bugün Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda mücadele edecek. De Grolsch Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de oynanacak.