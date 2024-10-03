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Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'den cinsiyet açıklaması!

Üçüncü kez anne baba olmaya hazırlanan Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel yeni açıklamalar yaptı. Ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetinin daha belli olmadığını söyledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel’den cinsiyet açıklaması!

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2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti bir filmin galasına katıldı. Film galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Volkan Demirel, "Babalık her zaman heyecan veridi. Allah kısmet ederse Şubat-Mart gibi elimize alacağız bebeğimizi" dedi.

"SAĞLIKLI OLSUN"
Bebeklerinin cinsiyetinin daha belli olmadığını söyleyen Volkan Demirel, "Şu an daha belli değil. Belli olduğunda söyleriz. Kız da olursa erkek de olursa sağlıklı olması önemli... Kız olursa cennetin kapısını aralayacaksın diyorlar. Erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna karakter sunarız" cevabını verdi. Zeynep Demirel ise her fırsatta kız çocuğu istediğini vurguladı. Zeynep Demirel, "Ben iki ablam olduğu için ve üç kız kardeş olduğumuz için hep kız istiyorum" açıklamasında bulundu.

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