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Zaha'da korkutan ihtimal

Lyon’da krize neden olan Wilfried Zaha, G.Saray’a dert oldu. Yıldız kanadın devre arasında Cimbom’a döneceği öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Zaha’da korkutan ihtimal

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Galatasaray'ın 3 milyon Euro bedelle Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'daki yeni döneminde krize neden oldu. Olympique Lyon'un ocak ayında Fildişi Sahilili ismi Sarı-Kırmızılı kulübe göndereceği iddia edildi. Ligue 1'in 6. haftasında oynanan Toulouse- Lyon maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Fransız medyası tecrübeli ismin kadro dışı kalacağını da manşetlerine taşımıştı. Geçen sezon Cimbom'da 43 maça çıkan sol kanat, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Lyon formasıyla ise şimdilik 2 maçta 1 asist yaptı.

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