Zaha’da korkutan ihtimal

Galatasaray'ın 3 milyon Euro bedelle Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'daki yeni döneminde krize neden oldu. Olympique Lyon'un ocak ayında Fildişi Sahilili ismi Sarı-Kırmızılı kulübe göndereceği iddia edildi. Ligue 1'in 6. haftasında oynanan Toulouse- Lyon maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Fransız medyası tecrübeli ismin kadro dışı kalacağını da manşetlerine taşımıştı. Geçen sezon Cimbom'da 43 maça çıkan sol kanat, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Lyon formasıyla ise şimdilik 2 maçta 1 asist yaptı.

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