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Neslihan Atagül ilk kez konuştu: Doğum Türkiye'de olacak

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Neslihan Atagül elindeki çiçeklerle dikkat çekti. Anne olmak için gün sayan ve hamileliğinin 5. ayına giren Atagül doğumun Türkiye’de olacağını söylerken, ikinci bir çocuk istediğinin sinyalini de verdi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Neslihan Atagül ilk kez konuştu: Doğum Türkiye’de olacak

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Neslihan Atagül, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan Atagül, elindeki çiçeklerle dikkat çekti. Anne olmak için gün sayan ve hamileliğinin 5. ayına giren Atagül, "Kadir, ilk hamile olduğumu duyduğunda çok şaşırdı ve 15 dakika kahkaha attı ve çok mutlu oldu. Ben çocuğumun erkek olacağını hissetmiştim. Kadir, kız bekliyordu ama erkek oldu. İnşallah ikincisi kız olur. Aş ermeler başladı, sekiz kilo aldım. İsim belli değil, doğduğu zaman karar vereceğiz" dedi.

"SETLERE ARA VEREBİLİRİM"
Doğumu Türkiye'de yapacağını söyleyen Atagül, "Ben bu toprakları çok sevdiğim için çocuğumu da bu topraklarda doğuracağım. Normal doğum olsun istiyorum. Doğum sonrası oyunculuğa bir süre ara verebilirim ama çocuk biraz büyüdüğü zaman tabii ki de setlere dönerim. Çünkü ben işimi büyük bir aşkla yapıyorum" şeklinde konuştu. Elindeki çiçekler hakkında konuşan Atagül, "Bir arkadaşım ziyarete gidiyorum gülleri ona aldım" ifadelerini kullandı.

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