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CANLI: Kasımpaşa - Trabzonspor Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Kasımpaşa ile İstanbul'da karşılaşıyor. Bordo-mavililer kazanarak sezona başlamak ve Ferencvaros mücadelesi öncesi moral bulmak amacında. Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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CANLI: Kasımpaşa - Trabzonspor Süper Lig maçı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Bordo-mavililerin tek hedefi 3 puanla sezona başlamak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetiyor.

CANLI: Kasımpaşa - Trabzonspor Süper Lig maçı-2

CANLI TAKİP

Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Frimpong, Kerem Demirbay, Baldursson, Hajradinovic, Diarra, Diabate, Benedyczak

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Malinovski, Saviolo, Aral, Metahan, Onuachu

Sidny Lopes Cabral'ın performansı merakla bekleniyorSidny Lopes Cabral'ın performansı merakla bekleniyor

TRABZONSPOR SEZONU İSTANBUL'DA AÇIYOR

Yeni sezona 3 puanla başlamak isteyen Trabzonspor, ilk lig sınavını Kasımpaşa deplasmanında veriyor. Bordo-mavililer, İstanbul'dan galibiyetle dönerek 2026-27 sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

FIRTINA'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da Kasımpaşa karşılaşması öncesinde 4 futbolcu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol-Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu İstanbul kafilesine dahil edilmedi. Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle savunma ve orta saha rotasyonunu bu eksikler doğrultusunda şekillendirdi.

Paul Onuachu Trabzonspor'un en önemli gol silahıPaul Onuachu Trabzonspor'un en önemli gol silahı

MUHAMMED SALAH KAFİLEDE

Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah, Kasımpaşa maçı için belirlenen 21 kişilik kadroda yer aldı. Mısırlı yıldız, Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili formayla Süper Lig'de ilk kez sahaya çıkacak.

Benjamin Bouchouari orta sahadaki dinamizmiyle takıma katkı vermek amacındaBenjamin Bouchouari orta sahadaki dinamizmiyle takıma katkı vermek amacında

TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA KAFİLESİ

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşılaşması için belirlenen 21 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu ve Rene Mitongo.

KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK

Ev sahibi Kasımpaşa'da ise karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Aral Şimşir Trabzonspor'un en dikkat çeken transferlerinden biriAral Şimşir Trabzonspor'un en dikkat çeken transferlerinden biri

40. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, oynanacak mücadeleyle birlikte tüm kulvarlarda 40. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. Bugüne kadar oynanan 39 karşılaşmada Trabzonspor 19, Kasımpaşa ise 9 galibiyet elde etti. 11 mücadelede taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

REKABETTE FIRTINA ÜSTÜN

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynadığı 39 karşılaşmada rakip fileleri 69 kez havalandırdı. Bordo-mavililer aynı süreçte kalesinde 47 gol gördü. Fırtına böylece hem galibiyet sayısında hem de gol sayısında İstanbul temsilcisine karşı üstün durumda bulunuyor.

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