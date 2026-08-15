CANLI: Kasımpaşa - Trabzonspor Süper Lig maçı
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Kasımpaşa ile İstanbul'da karşılaşıyor. Bordo-mavililer kazanarak sezona başlamak ve Ferencvaros mücadelesi öncesi moral bulmak amacında. Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Bordo-mavililerin tek hedefi 3 puanla sezona başlamak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetiyor.
CANLI TAKİP
Kasımpaşa - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Frimpong, Kerem Demirbay, Baldursson, Hajradinovic, Diarra, Diabate, Benedyczak
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Malinovski, Saviolo, Aral, Metahan, Onuachu
TRABZONSPOR SEZONU İSTANBUL'DA AÇIYOR
Yeni sezona 3 puanla başlamak isteyen Trabzonspor, ilk lig sınavını Kasımpaşa deplasmanında veriyor. Bordo-mavililer, İstanbul'dan galibiyetle dönerek 2026-27 sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
FIRTINA'DA 4 EKSİK
Trabzonspor'da Kasımpaşa karşılaşması öncesinde 4 futbolcu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol-Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu İstanbul kafilesine dahil edilmedi. Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle savunma ve orta saha rotasyonunu bu eksikler doğrultusunda şekillendirdi.
MUHAMMED SALAH KAFİLEDE
Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah, Kasımpaşa maçı için belirlenen 21 kişilik kadroda yer aldı. Mısırlı yıldız, Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili formayla Süper Lig'de ilk kez sahaya çıkacak.
TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA KAFİLESİ
Trabzonspor'un Kasımpaşa karşılaşması için belirlenen 21 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu ve Rene Mitongo.
KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK
Ev sahibi Kasımpaşa'da ise karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
40. RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa, oynanacak mücadeleyle birlikte tüm kulvarlarda 40. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. Bugüne kadar oynanan 39 karşılaşmada Trabzonspor 19, Kasımpaşa ise 9 galibiyet elde etti. 11 mücadelede taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
REKABETTE FIRTINA ÜSTÜN
Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynadığı 39 karşılaşmada rakip fileleri 69 kez havalandırdı. Bordo-mavililer aynı süreçte kalesinde 47 gol gördü. Fırtına böylece hem galibiyet sayısında hem de gol sayısında İstanbul temsilcisine karşı üstün durumda bulunuyor.