CANLI: Kasımpaşa - Trabzonspor Süper Lig maçı

Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah, Kasımpaşa maçı için belirlenen 21 kişilik kadroda yer aldı. Mısırlı yıldız, Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili formayla Süper Lig'de ilk kez sahaya çıkacak.

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşılaşması için belirlenen 21 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

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40. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, oynanacak mücadeleyle birlikte tüm kulvarlarda 40. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. Bugüne kadar oynanan 39 karşılaşmada Trabzonspor 19, Kasımpaşa ise 9 galibiyet elde etti. 11 mücadelede taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

REKABETTE FIRTINA ÜSTÜN

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynadığı 39 karşılaşmada rakip fileleri 69 kez havalandırdı. Bordo-mavililer aynı süreçte kalesinde 47 gol gördü. Fırtına böylece hem galibiyet sayısında hem de gol sayısında İstanbul temsilcisine karşı üstün durumda bulunuyor.