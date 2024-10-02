Emekli maaşında tarih farkına son

Emekli aylığının tutarında çalışma hayatı süresince SGK'ya bildirilen prime esas kazanç tutarı ve prim gün sayısının yanı sıra dilekçe verilen tarihin de etkisi bulunuyor. Emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. İçinde bulunulan yılda yapılan emekli zamları o yılın güncelleme katsayısından (o yılın enflasyon oranı ile büyümesinin yüzde 30'unun toplamı) fazla ise o yıl emekli olmak avantajlı oluyor.

NE YAPILACAK?

Mevcut sisteme göre; 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylık hesabı yapılırken, 2023 güncelleme katsayısıyla belirlenen tutara, 2024'teki toplam yüzde 86.16'yı bulan maaş zamları ekleniyor. Dilekçesini 1 Ocak 2025'ten sonra verenlerin aylık hesabında ise 1,8616'lık bu oran yerine 2024 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. OVP'de 2024 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 41.5, büyüme tahmini yüzde 3.5 oldu.

Bu tahminlere göre güncelleme katsayısı 1,4255 (yüzde 41.5 + yüzde 1.05) olacak. Bu veriler, bu yıl bitmeden emekli olanların, 2025'te aylık bağlananlara göre yaklaşık yüzde 30 maaş avantajı elde edeceğini ortaya koyarken, bunun önüne geçmek için harekete geçildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025'te emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. "Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" diye konuştu. Çalışmayla güncelleme katsayısında bir değişiklik yapılması bekleniyor.

MESAİ SAATİ İÇİN ÇALIŞMA YOK

Işıkhan, mesai saatlerine ilişkin de açıklama yaptı. "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik çalışmanız var mı?" sorusuna Işıkhan, "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

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