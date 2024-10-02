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Bugün başlıyor: Taklit ve hileli gıda listeleri artık anlık paylaşılacak!

Taklit ve hileli gıda listeleri artık anlık olarak tüketicilerle paylaşılacak. Sistem bugün açılacak. Bakan Yumaklı, ‘Denetimlerde en çok hileyi et ve et ürünlerinde gördük’ dedi.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Bugün başlıyor: Taklit ve hileli gıda listeleri artık anlık paylaşılacak!

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağını belirterek, "Yeni sistemimiz guvenilirgida. tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi bugün saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" dedi.

NEREDE GÖRÜLECEK?
'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında duyuruların yapılacağını söyleyen Yumaklı, vatandaşların bu iki kategoriye girdiğinde duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgilerine ulaşabileceğini kaydetti. Yumaklı, şöyle konuştu: "Sisteme veri girişleri başladı. İlk açtığımızda 1 Ocak'tan bu yana denetimlerimizde gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalar burada yer alacak. Bugünden itibaren artık her yeni sonuç ilave bir satır olarak girecek. Şöyle bir soru gelecektir. Eski sistemde son duyuruyu Mart 2022'de yapmıştınız. O tarihten Ocak 2024'e kadar olan süredeki ürünler ve firmalar yayınlanmayacak mı? Elbette onları da yayınlayacağız. Mart 2022-Ocak 2024 arasını kapsayan eski sisteme dair listemizi son kez, öncekiler nasıl yayınlandıysa, aynı şekilde, bugün tek liste olarak yayınlayacağız."

TEREYAĞDA YAĞ ÇIKMADI
Bakan Yumaklı, "Denetimlerde en çok et ve et ürünlerinde, sonra süt ve süt ürünlerinde hile gördük"dedi. En az hilenin ise işlenmiş meyve ve sebzede olduğunu söyleyen Yumaklı, "En şaşırtan da tereyağ diye satılan bir üründe yağ bile olmamasıydı" şeklinde konuştu.

SATANLAR DA SORUMLU OLACAK
Denetimlerde taklit, tağşiş gibi halkın sağlığını tehlikeye düşüren firmaları çağırıp ikaz ettiklerini belirten Yumaklı, ürünleri satanlarla ilgili de düzenlemenin yolda olduğunu söyledi. Yumaklı, "Herhangi bir hileli ürünün internet platformlarında veya marketlerde satışı durumunda satanla ilgili şu anda bir yaptırım yok. Burada bu ürünü satan platformların da sorumlu olabileceği bir yasal düzenleme yapılacak" dedi.

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