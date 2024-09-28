Trabzon’dan tarihi adım

Bordo-Mavililer, bedelli sermaye artırımından gelen 2.5 milyar TL ile Bankalar Birliği'ne olan 1.2 milyar TL'lik borcunu ödedi ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu.Trabzonspor, kalan para ile vergi, menajerler ve kulüplere olan borçları da ödeyecek. Fırtına borcu kapatarak senelik 700 milyon liralık faiz yükünden kurtuldu ve ekonomik bağımsızlık yolunda tarihi bir adım attı. Trabzonspor'un konu ile ilgili önümüzdeki hafta detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. Fırtına'nın şimdiki gündeminde ise Kartal projesi var. Burada yapılacak olan alışveriş merkezinden 4-4.5 milyar liralık gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu projeninin gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor, 4 büyükler içindeki tek borçsuz kulüp olacak.

DOĞAN'DAN BİRLİKTELİK ÇAĞRISI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüp Dergisi'nin 221. Sayısındaki yazısında önemli ifadeler kullandı. Doğan, "Doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor" diye konuştu.