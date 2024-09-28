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Kadıköy’de büyük protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç’un istifası için Kadıköy’de yürüyecek. Bugün saat 15.00’te başlayacak yürüyüş, stadın önünde bitecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
Kadıköy’de büyük protesto

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Fenerbahçe camiasında gergin hava hakim. Sarı-Lacivertli taraftarlar, bugün kulüp başkanı Ali Koç'u protesto etme amacıyla stadyuma yürüme kararı aldı. Saat 15:00'te Kadıköy Rıhtım'da toplanacak olan taraftarlar, kalabalıklar halinde Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na hareket edecek. Galatasaray'a Kadıköy'de yenilen Kanarya'da, Ali Koç sosyal medyadan istifaya davet edilmişti. Bu yürüyüşte de başkana yeniden istifa çağrısı yapılacak. Transfere yaklaşık 50 milyon Euro harcayan Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan ile 2. sırada yer alıyor. UEFA'nın organize ettiği Şampiyonlar Ligi'ne katılamayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Sarı-Lacivertliler, ilk maçında Belçika ekibi Saint- Gilloise'yı 2-1 yendi.

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