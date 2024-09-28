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İsmail Yüksek devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyor!

Amrabat‘ın gelişiyle arka planda kalan ve devre arasında Medina’nın da takıma katılacak olmasıyla süreleri iyice azalacak olan İsmail yeni sözleşme teklifine soğuk bakıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
İsmail Yüksek devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyor!

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Yeni transferlerin Fenerbahçe'ye katılmasıyla orta sahada ciddi forma rekabeti başladı. Bu durum en çok İsmail Yüksek'i rahatsız etti. Forma savaşında Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın arkasında kalan milli yıldızın, Ocak ayında bir başka yeni transfer Cristian Medina'nın da takıma katılacak olmasından dolayı forma şansının azalacağını düşündüğü ve bu nedenden dolayı yönetimin yaptığı sözleşme uzatma teklifine soğuk baktığı öğrenildi.

AYRILIK YAŞANABİLİR
Kontrat uzatmaya yanaşmayan 25 yaşındaki orta sahanın devre arasında takımdan ayrılabileceği de gelen haberler arasında. İspanya'da transferin son gününde Atletico Madrid'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyla Almanya'dan da ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi. Galatasaray derbisindeki etkisiz performansı sonrası Jose Mourinho tarafından kulübeye çekilen İsmail Yüksek, son oynanan Union S.G maçında da şans bulamamıştı. Bu sezon 9 maçta forma giyen ve skor katkısında bulunamayan İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

BİRÇOK TALİBİ VARDI
A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'te müthiş bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek, transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti. Sarı-Lacivertli yöneticiler, tecrübeli oyuncu ile ilgili gelen teklifleri kabul etmemişti.

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