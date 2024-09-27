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Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

26. dakikada Çağlar ile öne geçen F.Bahçe, 82’de Burgess’in kendi kalesine attığı golle 2 farkı yakaladı. Union SG.’nin tek golünü ise 90+3’te Sykes ağlara yolladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı!

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Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçında Union SG.'yi 2-1 yendi. 2. dakikada Sadiki, son çizgiye inip pasını verdi. Rasmussen'den önce Oosterwolde topa kale önünde müdahale etti ve mutlak bir golü önledi. 26'da Szymanski ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce Çağlar Söyüncü vurarak topu ağlara yolladı: 1-0.

EN NESYRİ ZOR OLANI BAŞARDI!
48'de En Nesyri, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı. 6 dakika sonra ise Faslı golcünün kafa vuruşunda kale önündeki Vanhoutte gole izin vermedi. 73'te mutlak gol şansını engellediği için Mac Allister kırmızı kart gördü. 82'de Osayi dar açıdan vurdu. Dönen top Burgess'e çarpıp gol oldu: 2-0. 90'da Osayi'nin ceza sahası içinde Niang'a yaptığı hareketten sonra hakem penaltı noktasını gösterdi. Nijeryalı yıldız, 2. sarı karttan oyundan atıldı. Livakovic, Ivanovic'in penaltısını kurtardı. 90+3'te Ivanovic'in şutu direkten döndü. Dönen topu Sykes tamamladı: 2-1.

KANARYA EVİNDE AFFETMİYOR
Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ön elemeler sonrası aşamalarda boy gösterdiği son 6 sezonun 5'inde ilk iç saha maçını kazandı. Sadece 1 kez kaybetti.

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