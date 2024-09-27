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Dominik Livakovic takımını sırtladı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü ile birlikte takımını sırtlayan oyuncuların en başında yer aldı. 90+2'de Gilloise takımının kazandığı penaltıda Ivanovic'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşu sağına uzanan Hırvat kaleci kurtarmayı başardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Dominik Livakovic takımını sırtladı

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü ile birlikte takımını sırtlayan oyuncuların en başında yer aldı. 90+2'de Gilloise takımının kazandığı penaltıda Ivanovic'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşu sağına uzanan Hırvat kaleci kurtarmayı başardı. Dominik Livakovic kalesinde güven verirken rakip oyuncuları bir gölge gibi takip ederek birçok pozisyonda geçit vermedi. Savunma oyuncularıyla çok iyi anlaştığı gözlenen Hırvat file bekçisi kazanılan 3 puanda başrol oynayan isim oldu. Maç sonrası Livakovic'i taraftarlar alkışladı.

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