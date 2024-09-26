Kartal’ın zorlu sınavı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Siyah- Beyazlılar'da zorlu maç öncesinde uzun süreli sakatlığı bulunan Necip dışında eksik bulunmuyor. Bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da yenilgi yüzü görmeyen ve bu karşılaşmaların 6'sını kazanan Kartal bu istatistiğini Ajax karşısında da sürdürerek Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor.



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA FİKSTÜRÜ

- BUGÜN: Ajax (D)

- 3 EKİM: Frankfurt

- 24 EKİM: Lyon (D)

- 6 KASIM: Malmö

- 28 KASIM: M.Telaviv

- 12 ARALIK: Bodo Glimt (D)

- 22 OCAK: Athletic Bilbao

- 30 OCAK: Twente (D)

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