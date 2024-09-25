Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Uyduruk penaltı olmasa 6 atardık"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hedefinde yine Fenerbahçe vardı. HT Spor'a konuşan Özbek, hakem Atilla Karaoğlan ile ilgili tespitinin doğru olduğunu söyleyerek, "Maçta her akınımız tehlike yaratıyor, golle sonuçlanıyor. O uyduruk penaltı olmasa maç 5'lik ya 6'lıktı. Hakem bunu fark etti. Penaltıyla 3-1 oldu. Maçın 60'lı dakikaları. Farkın önüne hakemin kararı geçti. Aksi taktirde nasıl oynadığımızı gördünüz" dedi. Derbiye gergin bir ortam olduğu için gitmediğini ifade eden Özbek, "Bizim için rahat bir maçtı. Okan hoca takımı maça çok iyi hazırladı. F.Bahçe derbileri bizim için kolay geçiyor" dedi.

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