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Tarihe geçen istatistik!

Arsenal’in 90 dakika boyunca oyunda kalan Alman forveti Kai Havertz, Manchester City karşısında isabetli pas atamayarak tarihe geçti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Tarihe geçen istatistik!

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, nefesleri kesen maçta evinde ağırladığı Arsenal ile 90+8'de bulduğu gol ile 2-2 berabere kaldı. Konuk takım 45+8'de Trossard'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri, Arsenal'in Alman forveti Kai Havertz'in performansı oldu. 90 dakika boyunca sahada kalan Havertz, toplam 6 pas denemesi yapmasına rağmen isabet bulamadı. Havertz bu istatistiğiyle futbol tarihine geçti. Kötü bir oyun ortaya koyan 25 yaşındaki yıldız forvet bu sezon 6 maçta 2 gol, 1 asiste imza attı.

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