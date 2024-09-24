Tarihe geçen istatistik!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, nefesleri kesen maçta evinde ağırladığı Arsenal ile 90+8'de bulduğu gol ile 2-2 berabere kaldı. Konuk takım 45+8'de Trossard'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri, Arsenal'in Alman forveti Kai Havertz'in performansı oldu. 90 dakika boyunca sahada kalan Havertz, toplam 6 pas denemesi yapmasına rağmen isabet bulamadı. Havertz bu istatistiğiyle futbol tarihine geçti. Kötü bir oyun ortaya koyan 25 yaşındaki yıldız forvet bu sezon 6 maçta 2 gol, 1 asiste imza attı.

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