Nottingham peşini bırakmıyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest tarafından adım adım izleniyor. Ada temsilcisinin scoutlarının Fenerbahçe ile oynanan derbide Barış Alper'i yakından takip ettikleri öğrenildi. Nottingham Forest, yaz transfer sezonunun son gününde Galatasaray'a resmi teklifte bulunmuş ancak Sarı-Kırmızılılar bu teklifi geri çevirmişti. İngilizler'in Barış Alper'i sezon sonuna kadar takip edecekleri öğrenildi.

BRIGHTON DA TAKİP EDİYOR

ADA basını da Barış Alper için Nottingham'ın çok istekli olduğunu iddia etti. İngiliz medyasına göre Nottingham Forest, daha önce yaptığı 20 milyon Euro'luk teklifi 25 milyon Euro'ya çıkaracak. Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un 24 yaşındaki oyuncunun transferine izin vermediği de biliniyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon sona erdikten sonra gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu arada Nottingham dışında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton da Barış Alper'i izliyor. Genç yıldız, Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı vardı.