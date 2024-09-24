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Koç’la büyük hüsran

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 25 derbide sadece yüzde 24 galibiyet yüzdesi yakalayabildi. Aziz Yıldırım döneminde bu oran yüzde 45’ti

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Koç’la büyük hüsran

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Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında derbi maçlarda büyük hüsran yaşadı. Son olarak Galatasaray'a kaybeden Sarı- Lacivertliler'in Ali Koç ve Aziz Yıldırım dönemleri arasındaki fark dikkat çekiyor. Fener, Aziz Yıldırım döneminde 104 derbide 47 galibiyet ve 25 beraberlik elde etti. Yüzde 45 galibiyet yüzdesi yakaladı. Derbilerin yüzde 69'u kaybedilmedi. Ali Koç başkanlığında ise 25 derbinin sadece 6'sını kazanabildi. 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Koç'lu Fenerbahçe derbilerde yüzde 24 galibiyet yüzdesi tutturdu. 2014 yılından beri şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, son yıllarda özellikle evinde oynadığı derbilerde aldığı kötü sonuçlarla eleştiriliyor.

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