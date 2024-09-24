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Emekliye çifte zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak’ta 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak. Tahminler zam oranının yüzde 13.44’ü aşacağını ortaya koyarken, aylıkla birlikte ek ödemeler de artacak. Zam oranı refah payı ile daha da yükseltilebilecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Emekliye çifte zam

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Bu yıl kök aylıkları önce yüzde 49.25, ardından yüzde 24.73 zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 2025 artışlarına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında kök aylıklara 2024'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

ARTIŞ NE BEKLENİYOR?
Enflasyon zammının oranı, Orta Vadeli Program'daki yüzde 41.5 olan 2024 yıl sonu TÜFE tahminine göre yüzde 13.44 olarak bekleniyor. Anketlerdeki enflasyon tahminleri ise artışın yüzde 14.52-yüzde 19.77 aralığında olabileceğine işaret ediyor.

EK ÖDEME DE DEĞİŞECEK
Bu zam oranı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Ocak'ta kök aylıkların artmasıyla, her ay ödenen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme tutarı yeni maaştan hesaplanacağı için zamlanacak. Örneğin; kök aylığı 12 bin lira olan bir SSK emeklisi, 480 lira (12.000 TL'nin % 4'ü) tutarında ek ödeme ve 20 lira '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 12 bin 500 lira alıyor. Bu emeklinin kök aylığı eğer Ocak zammı yüzde 13.44 olursa 12 bin liradan 13 bin 612 lira 80 kuruşa, ek ödemesi de yeni aylıktan hesaplanacağı için 480 liradan 544,51 lira (13.612,80 liranın % 4'ü) seviyesine çıkacak. Bu emeklinin yeni geliri 14 bin 157 lira 31 kuruş olacak.

REFAH PAYI ELE ALINACAK
Emekliler enflasyon zammının oranını 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Bu tarihte emeklilere ek iyileştirme konusu da karara bağlanacak. Bu kapsamda refah payı da masaya yatırılacak. Eğer bu formül hayata geçirilirse, enflasyon zammı refah payıyla daha da büyüyecek. Örneğin; Ocak'taki enflasyon zammı yüzde 13.44 çıkarsa, refah payıyla bu oran yüzde 20'ye tamamlanabilecek.

KÖK AYLIK VE EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİYOR?
e-DEVLET ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığınızı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşınızın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' ise maaşınızı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) 12 bin 500 liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor.

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