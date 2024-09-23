PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Memura-emekliye 5 'fark'lı formül

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için 5 farklı tahmin geldi. Buna göre; zam oranının yüzde 9.3’ü, en düşük maaşın 42 bin 855 lirayı aşabileceği görüldü.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Memura-emekliye 5 ’fark’lı formül

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni yıl yeni maaşlarla gelecek. Memurların ve emeklilerin zam oranında enflasyon belirleyici olacak. 2025'in ilk ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. Şu ana kadar iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz- Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı. Enflasyon farkı için gözler kalan 4 veriye çevrildi. Ancak enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin fark alabileceğini ortaya koyuyor. Enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 5 farklı tahmin bulunuyor.
OVP: Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların Ocak zammı bu tahmine göre 3.13 enflasyon farkıyla birlikte 9.31 olarak çıkacak. En düşük maaş memurlarda 42 bin 855, emeklilerinde 19 bin 225 liraya yükselecek.
AA FİNANS ANKETİ: 11 ekonomistin katılımıyla yapılan son ankette, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.84 çıktı. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 14.52 olacak. Bu durumda memurlar ve emeklileri yüzde 4.11 enflasyon farkıyla yüzde 10.36 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 267, memur emeklilerinde 19 bin 410 lira olacak.
FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette 2024 yılı enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 49.39 oldu. Buna göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.77 çıkacak. Enflasyon farkı, yüzde 8.88'i, zam oranı yüzde 15.41'i bulacak. Bu durumda en düşük maaş memurlarda 45 bin 247, memur emeklilerinde 20 bin 298 lirayı aşacak.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın Eylül ayı anketinde 2024 enflasyonu yüzde 43.14 olarak tahmin edildi. Buna göre 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.76 seviyesinde çıkarken, Ocak zammı yüzde 4.33 enflasyon farkıyla yüzde 10.59'u bulacak. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 43 bin 357, memur emeklilerinde 19 bin 450 lirayı bulacak.
REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan son ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 14.60 çıkacak. Ocak zammı, yüzde 4.18 enflasyon farkıyla yüzde 10.43'e ulaşırken; en düşük maaş memurlarda 43 bin 294, emeklilerinde 19 bin 422 liraya ulaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’de net mesaj: İsrail savaşı bölgeye yayıyor
MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL’yi aşacak mı?
Türk Telekom
Türk Lirası’na geçişte tarihi rekor: 11.1 trilyon! TL mevduata ilgi giderek artıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce Edi Rama’yı ardından Aleksandar Vuçiç’i kabul etti! Görüşmede kritik mesaj: İsrail’e artık dur denmeli
Meteoroloji’den 5 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı! Okullar tatil edildi
Çinli otomobillere ’izin belgesi’ zorunluluğu! Amaç yerli otomotiv sektörünü korumak
Mansur Yavaş vites ’Yüksel’tti! Ekrem İmamoğlu’na Senden Mustafa Kemal’in askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocuk
Çöpe atılan teknolojik aletlere aman dikkat! Bilgileriniz ele geçirilebilir...
İsrail soykırımı gizlemeye çalışıyor! Batı Şeria’daki Al Jazeera ofisini kapattılar
Başkan Erdoğan’dan BM çıkarması! İsrail zulmünü haykıracak mazlum Filistin’in sesi olacak... Hangi liderlerle görüşecek?
Pakistan’da diplomatları taşıyan araç konvoyu el yapımı bir patlayıcıyla hedef alındı: Ölü ve yaralılar var
Kartal evinde bir başka! Beşiktaş Süper Lig’de Eyüpspor’u 2-1 yendi!
Kim Milyoner Olmak İster’de Süleyman Çakır’ın yanındayım dedi stüdyoyu kahkahaya boğdu!
Galatasaray’ın yeni yıldızı Yunus Akgün! Performansı şaşırttı
SON DAKİKA