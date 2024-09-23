Memura-emekliye 5 ’fark’lı formül

Yeni yıl yeni maaşlarla gelecek. Memurların ve emeklilerin zam oranında enflasyon belirleyici olacak. 2025'in ilk ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. Şu ana kadar iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz- Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı. Enflasyon farkı için gözler kalan 4 veriye çevrildi. Ancak enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin fark alabileceğini ortaya koyuyor. Enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 5 farklı tahmin bulunuyor.

OVP: Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların Ocak zammı bu tahmine göre 3.13 enflasyon farkıyla birlikte 9.31 olarak çıkacak. En düşük maaş memurlarda 42 bin 855, emeklilerinde 19 bin 225 liraya yükselecek.

AA FİNANS ANKETİ: 11 ekonomistin katılımıyla yapılan son ankette, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.84 çıktı. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 14.52 olacak. Bu durumda memurlar ve emeklileri yüzde 4.11 enflasyon farkıyla yüzde 10.36 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 267, memur emeklilerinde 19 bin 410 lira olacak.

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette 2024 yılı enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 49.39 oldu. Buna göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.77 çıkacak. Enflasyon farkı, yüzde 8.88'i, zam oranı yüzde 15.41'i bulacak. Bu durumda en düşük maaş memurlarda 45 bin 247, memur emeklilerinde 20 bin 298 lirayı aşacak.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın Eylül ayı anketinde 2024 enflasyonu yüzde 43.14 olarak tahmin edildi. Buna göre 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.76 seviyesinde çıkarken, Ocak zammı yüzde 4.33 enflasyon farkıyla yüzde 10.59'u bulacak. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 43 bin 357, memur emeklilerinde 19 bin 450 lirayı bulacak.

REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan son ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 14.60 çıkacak. Ocak zammı, yüzde 4.18 enflasyon farkıyla yüzde 10.43'e ulaşırken; en düşük maaş memurlarda 43 bin 294, emeklilerinde 19 bin 422 liraya ulaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN