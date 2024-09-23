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Beşiktaş 90+3'te Immobile'nin penaltısıyla 3 puana uzandı

Beşiktaş Rashica ile perdeyi açtı. Eyüp, Emre Akbaba’nın penaltısıyla eşitliği sağladı. Ancak Immobile 90+3’te attığı penaltıyla Kartal’ı uçuran isim oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Beşiktaş 90+3’te Immobile’nin penaltısıyla 3 puana uzandı

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Beşiktaş Eyüpspor'u 2-1 yenerek ligde 4. galibiyetini almayı başardı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la berabere kalarak fire veren Kartal oyunun ilk dakikalarında kalesinde tehlikeler yaşadı. 12'de Caner'in pasında Thiam'ın yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi. 17'de bu kez Saiz'in sert vuruşunda tecrübeli kaleci yine mutlak bir golü önledi. 20'de Mario'nun ara pasında Rashica topu ağlara göndererek Siyah-Beyazlılar'ı 1-0 öne geçirdi. 24'te Immobile yaptığı vuruşta kaleci Berke'yi geçemedi. 45+1'de Uduokhai kayarak topun Thiam'a geçmesine izin vermedi.

IMMOBILE SKORU İLAN ETTİ
Maçın 59. dakikasında Thiam Mert'i geçmek isterken yerde kaldı. VAR'a gidilen pozisyon sonucu 64'te Emre Akbaba penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı. 80'de Mert yine harika bir kurtarış yaptı. Thiam'ın gelişine vuruşta kaleci Mert harika bir refleksle gole izin vermedi. Beşiktaş VAR incelemesi sonrası Semih'in düşürülmesi nedeniyle 90+3'te penaltı kazandı. Atışı kullanan Immobile Kartal'ı 2-1 öne geçirdi. Beşiktaş böylece sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

KARTAL'A YAN BAKILMIYOR
Beşiktaş ligin yeni takımı Eyüpspor önünde zaman zaman zorlandı. Ancak Siyah-Beyazlılar buna rağmen uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Kartal bu sezon ligde evinde oynadığı Antalyaspor, Sivasspor ve Eyüpspor maçlarını kayıpsız geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN RAFA SILVA PAYLAŞIMI
Beşiktaş Rafa Silva için Eyüp maçının devre arasında bir paylaşımda bulundu. Siyah-Beyazlı kulüp, "Durduramayacaksınız" ifadesini kullandı. Bu paylaşım taraftar tarafından destek buldu.

MASUAKU HAFTAYA YOK
Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında yer alan Al Musrati ve Masuaku'dan Kongolu oyuncu dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

GEDSON: 3 PUAN HAKKIMIZDI
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes maçtan sonra, "Galibiyeti hak ettik. Eğer puan kaybı olsaydı yazık olacaktı. Çıkışımız sürecek" dedi.

MARIO'DAN İLK ASİST
Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario ilk asistini gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu Rashica'nın attığı golde asist yaptı. Yıldız oyuncu geçen hafta Trabzonspor ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta ilk kez Beşiktaş forması giymişti.

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