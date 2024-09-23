Artık özel biri değil tartışılan biri

Sezon başında Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini dindirmesi için takımın başına getirilen Jose Mourinho'nun Sarı- Lacivertli takımdaki kariyeri istediği gibi gitmiyor. Kariyeri son 10 yıldır düşüşte olan Portekizli çalıştırıcı alınan sonuçlar ve ortaya konan futbolla tepki topladı. Fenerbahçe ile 2 yıllık kontrat imzalayan ve bu kontrat süresi boyunca 21 milyon Euro kazanacak olan Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda etti. Sahasında Galatasaray'a karşı da 3-1'lik skorla kaybetti. Süper Lig'de 6. hafta sonunda Sarı-Kırmızılı takımın 5 puan gerisine düştü. Deneyimli teknik adam tüm bunların yanında oyun planı vea oyuncu tercihleriyle de eleştiri oklarının hedefinde. Special One (Özel biri) lakaplı kurt hoca taraftarlar tarafından yavaş yavaş tartışılmaya başlandı. Yönetim ise her fırsatta Mourinho'ya güvendiğini dile getiriyor.

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