Karaoğlan tartışması

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasındaki dev derbiye hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları damga vurdu. Tecrübeli hakem iki takım lehine verdiği ve vermediği kararlarla tepki topladı. 27. dakikada Dzeko'nun, Sanchez'in müdahalesiyle ceza sahasına girmeden yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kart bekledi ancak Karaoğlan burada sarı kartını çıkardı. 61. dakikada ise Abdülkerim'in ceza sahası içinde Fred'e yaptığı müdahaleye penaltı diyen Karaoğlan'a Galatasaraylı futbolcular yoğun itirazda bulunsa da karar değişmedi. Karaoğlan tararlarıyla sosyal medyada da çok eleştirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN