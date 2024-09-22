PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Karaoğlan tartışması

Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan’ın Fenerbahçe lehine verdiği penaltı ve Dzeko’yu düşüren Davinson’a gösterdiği sarı kart iki takımın da büyük tepkisini çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Karaoğlan tartışması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasındaki dev derbiye hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları damga vurdu. Tecrübeli hakem iki takım lehine verdiği ve vermediği kararlarla tepki topladı. 27. dakikada Dzeko'nun, Sanchez'in müdahalesiyle ceza sahasına girmeden yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kart bekledi ancak Karaoğlan burada sarı kartını çıkardı. 61. dakikada ise Abdülkerim'in ceza sahası içinde Fred'e yaptığı müdahaleye penaltı diyen Karaoğlan'a Galatasaraylı futbolcular yoğun itirazda bulunsa da karar değişmedi. Karaoğlan tararlarıyla sosyal medyada da çok eleştirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, New York’taki Türkievin’e geldi! Hangi liderle görüşme yapacak?
Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! İkili sistem müjdesi: Prim günü fazla olan yüksek maaş alacak
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli! New York’taki Türkevi’nin önüne vatandaşlar akın etti
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yasa tanımazlığı isyan ettirdi: Sözünüzün arkasında durmadınız, çöpünüzün arkasında durun
Dev derbi Cimbom’un! Galatasaray Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendi
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray’dan peş peşe bomba paylaşımlar: The crying one
ÖZEL | Dev derbinin ardından gerginlik! İki yıldız arasında tartışma
Nefeslerin tutulduğu an! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ekrana yansımayanlar...
Başkan Erdoğan BM’de hitap edecek! Hangi konulara dikkat çekecek? Esad ile görüşecek mi?
İbrahim Hatipoğlu açıkladı: Kadın yöneticimize su şişesi isabet etti!
Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ün’ün aracından neler çıktı!
Takvim derbideydi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşananlar
Jose Mourinho basın toplantısına katılmadı! Nedeni belli oldu
İşte Kahramanmaraş’ın fay etüt raporu: Yerleşim o bölgelere kurulacak
İsrail-Lübnan krizinde üç senaryo! Topyekün savaş mı sınırlı işgal mi?
SON DAKİKA