9 ay 9 yıl gibi geldi

BEŞIKTAŞ Başkanı Hasan Arat, Siyah-Beyazlı kulübün 2024 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Arat, "Biz göreve geleli 292 gün olmuş. 9 ay, bize 9 yıl gibi geldi. Zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bugüne kadar geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu iki şeyi gösterir; Beşiktaş, büyüklüğüne yakışır heyecanı yeniden yakalamıştır ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Arat, "Beşiktaş'a parmak sallayanlar gitti. Şimdi de Beşiktaş'ın mallarına kimse çökemeyecek diyorum. Çökenler karşısında Beşiktaş'ı bulacak" diye konuştu. Beşiktaş Başkanı takımdan ayrılan Rebic için, "Bize maliyeti 5 milyon 165 bin Euro. Oynadığı süre 711 dakika. Maç başı maliyeti 224 bin euro. Yollamak için canımız çıktı" derken Amartey için ise " Tesislerden kaçıyor, 'imzala' diyoruz, imzalamıyor. Transferin son gününde imzaladık. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Utanıyoruz. Nasıl buna imza attınız? Nasıl incelediniz?" diye konuştu.



BORÇ 11 MİLYAR'A DAYANDI

BEŞİKTAŞ Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kurulda yaptığı konuşmada 31 Mayıs 2024 itibarıyla Siyah-Beyazlı kulübün borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğunu açıkladı.



ARADAKİ FARK 7 MİLYON EURO

BEŞİKTAŞ'IN geçen sezon ödediği ve bu sezon ödeyeceği garanti ücretler de açıklandı. Geçen sezon 30 oyuncuya 35 milyon Euro ödeyen Kartal bu sezon ise 28 oyuncuya 42 milyon Euro ödeyecek.