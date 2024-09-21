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Asgari ücret en 24 bin TL

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret için zaman daralıyor. Aralık ayında belirlenecek yeni ücrette enflasyon etkili olacak. En düşük tahmin OVP’den geldi. Buna göre yeni rakam 24 bin 58 lira oluyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Asgari ücret en 24 bin TL

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MiLYONLARCA çalışanın direkt gelirini, milyonlarca vatandaşın alacağı ödenek ve borçları belirleyen asgari ücret için geri sayım başladı. Bu yıl için 20.002 TL brüt ve 17.002 TL net olarak belirlenen asgari ücret artışından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da enflasyon en önemli veri olacak.

TAHMİNLER ÖNEMLİ
Asgari ücreti direkt belirlemese de enflasyon en önemli referans olarak masada olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi enflasyon verilerine bakarak karar verecek. Bu sene asgari ücret yıllık olarak belirlendiği için yıllık enflasyon önem kazanıyor. Fakat burada bir başka durumda ortaya çıkıyor. Asgari Ücret Tespit komisyonu Aralık ayında toplanıyor. Enflasyon verileri ise 3 Ocak'ta açıklanacak. Bu durumda komisyon enflasyon verisi olarak yapılan tahminleri göz önüne alacak. Burada en önemli tahminler Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın öngörüsü olacak. Bunun yanında piyasa aktörlerinin katıldığı anketler de önemli.

TABAN OVP'DEN GELDİ
Yıl sonu enflasyon tahminlerine bakıldığında en düşük tahmin Orta Vadeli Program'dan geldi. OVP'de yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.5 olacağı öngörüldü. Buna göre bakıldığında yeni asgari ücretin artış için 24 bin TL'den başlayacağı görülüyor. Böylece 2025 yılı asgari ücretinin 24 bin TL'den az olmayacağı tahmin edilebilir. Buna göre de en az brüt asgari ücret 28 bin 303 TL olacak.

HERKESİ İLGİLENDİRİYOR
Asgari ücret sadece çalışanları değil, işsizinden, ev hanımına, Bağ-Kurlusundan çiftçisine herkesi ilgilendiriyor. Çünkü prim satın almak için yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar, işsizlere ödenen paralar, Bağ-Kur ve SSK primleri, GSS primleri, BES ödemeleri tamamıyla asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu yüzden özellikle brüt asgari ücret hemen herkesi ilgilendiriyor.

NASIL TESPİT EDİLİYOR

ASGARİ ücret her yıl aralık ayında bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi kesimini 5 kişi, işveren kesimini 5 kişi ve hakem olarak hükümet tarafını da 5 kişi temsil ediyor. 15 kişilik komisyon en az 4 toplantı yaparak rakamı belirliyor. İşçi tarafını Türk-İş işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.

HESAPLAR NE DİYOR?
Mevcut asgari ücret Net: 17.002,12 TL Brüt: 20.002,50 TL
OVP tahmini: Yüzde 41.5 Brüt: 28.303 TL Net: 24.058 TL
MB ANKETİ: Yüzde 43.14 Brüt: 28.631,58 TL Net: 24.336,84 TL
ANADOLU AJANSI ANKETİ: Yüzde 42,64 Brüt: 28.531,57 TL Net: 24.251,83 TL
REUTERS ANKETİ: YÜZDE 42,95
Brüt: 28.593,58 TL Net: 24.304,54 TL
FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ANKETİ: Yüzde 49.39 Brüt: 29.881,74 TL Net: 25.399,47 TL
YÜZDE 50 ARTIŞ OLURSA
Brüt: 30.003,75 TL Net: 25.503,18 TL

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