Hatayspor-Bodrum FK

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, bugün oynanacak tek karşılaşmayla start alacak. Haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadale saat 20.00'de start alacak.

ERZURUM-ESENLER EROK

TFF 1. Lig'de bugün iki maç oynanacak. Saat 20.00'de Erzurumspor evinde Esenler Erokspor'u konuk edecek. Günün bir diğer mücadelesinde ise Manisa FK, Y.Malatyaspor ile mücadele edecek.

ZAFER BUĞRA VE ONUR'UN

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci ayağı Eskişehir Rallisi'ni, ETi'nin desteklediği Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ikilisi kazandı. Organizasyon, 4-6 Ekim'de Kocaeli Rallisi ile devam edecek.