Ferdi Kadıoğlu Ada’yı salladı

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'daki ilk golünü Lig Kupası'nda attı. Wolverhampton maçında 82'de oyuna giren milli futbolcu, 85'te fileleri havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki ismin bu golü Ada'da geniş yankı buldu. İngiliz medyası "Ne etki ama! Sadece birkaç dakikalığına sahadaydı ve Danny Welbeck'in şutu kurtarıldıktan sonra uyanık kalıp topu ağlara gönderdi. Son anlarda tehlikeyarattı" ifadelerini kullanırken; Brighton taraftarları ise "Sağ bekimiz neden altı pasın içinde?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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