Dersimiz set hücumu

Sezon başında Galatasaray'a Süper Kupa finalinde 5 gol atan, Avrupa'da ise Lugano'ya karşı iki maçta 8 gol bulan Beşiktaş, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk 3 haftada 8 gol atan Siyah-Beyazlılar, son oynanan Trabzonspor maçında ise rakibine diş geçiremedi. 13. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor'a karşı pozisyona girmekte zorlanan, son vuruşlarda etkili olamayan Beşiktaş, yeni set hücumlarına çalışacak. Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor maçında zorlanan oyuncularına kapalı takımlara karşı neler yapmaları gerektiğini anlatacak. Tecrübeli hoca hücumda topu daha hızlı çevirmeleri konusunda oyuncularına uyarılar yapacak. Siyah-Beyazlılar'ın özellikle ligde oynayacağı maçlarda yeni taktikler belirleyeceği bildirildi. Hollandalı teknik adam, bu konuyla ilgili özellikle Gedson, Musrati, Rafa Silva ve Immobile ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kartal, 15 günlük süre içerisinde ligde Eyüp, Kayserispor ve Gaziantep FK ile mücadele edecek.

GALATASARAY'A GÖNDERME!

İkinci başkan Hüseyin Yücel, "Ülkemizin çok önde gelen markalarıyla iş birliğine imza atıyoruz. İbretle izliyoruz. Son günlerde, konu yasal sürece taşınmış olsa da, ne idiğü belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir" dedi.