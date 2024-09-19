Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSV'yi evinde 3-1 mağlup etti. Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, gösterdiği muhteşem performansla maçın adamı seçildi. İtalyan ekibinin ilk golünü kaydeden Kenan, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibiyle gol atan en genç futbolcu unvanını da idolü Del Piero'dan devralmış oldu.

20 OLMADAN REKOR KIRDI

Del Piero'nun 20 yıl 308 günlükken attığı golle elde ettiği rekor, 19 yaş 136 günlük Kenan Yıldız tarafından ele geçirildi. Yıldız'ın müthiş performansı, İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı.

10 NUMARA FUTBOL

La Gazzetta dello Sport'un 'Juventus'un sihirbazı' manşetini atması dikkatleri çekti. La Repubblica ise 'Kenan Yıldız yeni bir çağ açıyor' ifadelerini kullandı ve milli oyuncumuzdan övgüyle bahsetti. Yüksek tirajlı gazetelerden olan Corriere dello Sport ise manşetinde 'Kenan Yıldız fenomeni' ifadelerini kullandı. Gazete, yıldız futbolcunun 10 numara futbol oynadığına vurgu yaparken, "Attığı gol gerçekten de muhteşemdi" yorumunu yaptı.

DEL PİERO: SENİN ADINA SEVİNDİM KENAN

Juve'nin efsanesi Del Piero, Kenan Yıldız'ı tebrik etti. Efsane futbolcu, "Onun adına çok mutluyum, harika bir oyun oynadı ve 10 numarayı omuzlarına yükleme sorumluluğunu üstlendi. Senin adına çok sevindim Kenan" ifadelerini kullandı. Milli oyuncu bu sözler sonrasında gülerek "Şu an biraz gerginim" yorumunu yaptı.