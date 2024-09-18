GEDSON REKORUN EŞİĞİNDE!

Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un göreve gelmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen Gedson Fernandes skorer performansıyla dikkatleri çekiyor. Trabzon maçında fileleri havalandıran Portekizli orta saha bu sezon 5. golünü kaydedip en golcü sezonunu şimdiden yakaladı. 25 yaşındaki Gedson, 22 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde Lugano'ya karşı 2 golle açılışı yaptıktan sonra çıktığı tüm maçlarda gol atmayı başardı. 29 Ağustos'taki rövanş maçında da skora katkı sağlayan Gedson, 1 Eylül'de ligde Sivasspor'u da boş geçmedi. Yıldız isim bir gol daha atması durumunda futbol hayatında kariyer rekorunu kırmış olacak.

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