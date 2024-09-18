Derbide İsmail’e yakın takip

Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Atalanta ve Roma yetkililerinin, İsmail Yüksek için derbiyi izleyeceği öğrenildi. Milli orta sahanın göstereceği performans, İtalyan kulüpleri tarafından yakın takibe alınacak. 25 yaşındaki futbolcu, başarılı performansının ardından çok sayıda Avrupa takımının radarına girmişti. La Liga devi Atletico Madrid'in, tecrübeli ismi kadrosuna katmak için Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edilmişti. Gelen teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilmişti.

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