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Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Messi’yi solladı

Barcelona’nın 17 yaşındaki yıldızı, 56 maçta 10 gole ulaştı. Lionel Messi ise aynı yaşta 9 maçta sadece 1 gole imza attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Barcelona’nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Messi’yi solladı

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Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. Girona karşısında attığı golle takımını sırtlayan genç yıldız, kısa sürede futbolseverlerin ilgi odağı oldu. 17 yaşında olmasına rağmen, 56 maçta 10 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi. Messi 17 yaşındayken sadece 9 maçta bir gol atabilmişti.

ÇOK BÜYÜK OYNUYOR
Barcelona, genç yetenek için tüm imkanlarını seferber ederken, Yamal da bu güveni boşa çıkarmıyor. Aralarındaki büyük sayı farkı göz önünde bulundurulduğunda, Yamal'ın Messi'nin rekorlarını bile geride bırakabilecek potansiyele sahip olduğu konuşuluyor. Genç yıldız Euro 2024'te İspanya ile şampiyonluk yaşamıştı.

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