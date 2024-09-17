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Avrupa'da tartışılan Galatasaray lig performansıyla dikkat çekiyor!

Sarı-Kırmızılı takım ligde son oynadığı 24 maçın 23’ünü kazandı. Tek yenilgisini geçen sezon iç sahada Fenerbahçe’ye karşı alan Aslan bu karşılaşmalarda 72 gol atıp kalesinde ise 19 gol gördü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Avrupa’da tartışılan Galatasaray lig performansıyla dikkat çekiyor!

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Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın ligde aldığı başarılı sonuçlar ise dikkat çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'de son oynadığı 24 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom söz konusu karşılaşmalardaki tek yenilgisini ise geçen sezon sahasında şampiyonluk mücadelesi verdiği Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı.

PUAN KAYBI YAŞAMADI
Söz konusu süreçte skorer performansıyla dikkatleri çeken Galatasaray rakip fileleri 72 kez havalandırırken kalesinde ise 19 gol gördü. Bir maçı eksik olan Aslan bu sezon ise ligde oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak ligde puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor. Bu sezon 4 maçta 14 kez fileleri sarsan Cimbom kalesinde ise 3 gol gördü.

BURUK'TAN ZORUNLU ROTASYON
Gaziantep FK ile oynanacak erteleme maçında kural gereği yeni transferleri Jakobs, Sallai ve Osimhen'den yararlanamayacak Okan Buruk bu maçta zorunlu rotasyona gidecek. Sol bekte Jelert'i düşünen Buruk'un alternati ise Berkan Kutlu. Deneyimyli çalıştırıcı forvette ise Batshuayi'yi sahaya sürecek.

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