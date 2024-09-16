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Edin Visca, Rafa Silva’nın aşiline arkadan basınca oyundan atıldı!

13. dakikada Rafa Silva’nın aşiline arkadan basınca oyundan atılan Edin Visca 16 yıllık profesyonel kariyerinde bir ilki yaşadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
Edin Visca, Rafa Silva’nın aşiline arkadan basınca oyundan atıldı!

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Nefesleri kesen dev maçın en çok akılda kalan pozisyonu 13. dakikada yaşandı. Trabzonspor'un hücumdaki silahlarından Edin Visca, Rafa Silva'nın aşil tendonuna arkadan basınca VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Boşnak yıldız böylece kariyerinde bir ilki yaşadı. 16 yıllık profesyonel futbol yaşamında dün 536. maçına çıkan Visca ilk kez direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Tecrübeli yıldız daha önce 1 kez çift sarıdan kırmızı görmüştü. Visca 28 Haziran 2020'de Galatasaray karşılaşmasında takımını 10 kişi bırakmıştı.

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