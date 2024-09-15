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Galatasaray Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek ligde 4'te 4 yaptı

Cimbom Sanchez’le perdeyi açtı. Abdülkerim, Sara, Mertens ve Barış farkı 5’e çıkaran golleri attı.Aslan 4’te 4 yaparak dünü lider olarak tamamladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Galatasaray Çaykur Rizespor’u 5-0 yenerek ligde 4’te 4 yaptı

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Cimbom doludizgin... Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek ligde 4'te 4 yaptı. Henüz 3. dakikada Sara'nın ortasında Sanchez'in yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Sarı- Kırmızılılar 1-0 öne geçti. 25'te Sara'nın ortasına yükselen Osimhen'in yaptığı kafa vuruşunun ardından Abdülkerim topa dokundu ve Aslan bu golle farkı ikiye çıkarmayı başardı: 2-0.

BARIŞ SKORU İLAN ETTİ
Maçın 2. yarısına da fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray 49'da farkı üçe çıkarmayı başardı. Sara ceza sahası içi sağ çaprazından yerden seken topa sol ayağıyla sert vurdu ve top uzak köşeden ağlarla buluştu. Bu golle Cimbom, Rizespor karşısında 3-0 öne geçti. 62'de Torreira'nın pasında Mertens sağ ayağıyla gelişine vurdu ve top bir kez daha ağlarla buluştu: 4-0. 80'de Kaan Ayhan'ın pasında Barış sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu. Bu golle skor 5-0 oldu. Bu dakikadan sonra başka bir gol olmayınca Galatasaray mücadeleden 5-0 galip ayrılarak 4'te 4 yaptı ve liderliği ele geçirdi.

RİZE'YE KARŞI 5'TE 5 YAPTI
Galatasaray dünkü galibiyetle birlikte Çaykur Rizespor'a karşı ligde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanmış oldu. Rakibine karşı en son 19 Mart 2021'de İstanbul'da 4-3 mağlup olan Cimbom o tarihten sonra oynadığı 5 maçı da kazandı.

SARA: BABAM YARDIMCI OLDU
Çaykur Rizespor maçında 1 gol, 2 asist gerçekleştiren Gabriel Sara rahat olduğu bir pozisyonda oynadığını söyleyerek, "Duran toplara hep çalışıyorum. Babam zaten bana yardımcı oluyordu" ifadesini kullandı.

NEDEN 6 DEĞİŞİKLİK OLDU?
Galatasaray ile Ç.Rizespor maçında 2 takımın 6 oyuncu değiştirmesinin nedeni TFF'nin talimatnamesine dayanıyor. Buna göre bir maçta beyin sarsıntısı nedeniyle zorunlu değişiklik olması halinde iki takıma da altı oyuncu değiştirme hakkı tanınıyor. Bu nedenle dünkü maçta 6 değişiklik yapıldı.

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