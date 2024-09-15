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Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok istediği ama alamadığı yıldız için devrede!

Mourinho, Zalewski ile telefonda görüştü, “Seni Ocak ayında takımımda görmek istiyorum. Benden haber bekle” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Fenerbahçe, Galatasaray’ın çok istediği ama alamadığı yıldız için devrede!

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Galatasaray, Nicola Zalewski transferi için 4 gündür Roma'da kamp kurmuş ancak masadan kalkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı Polonyalı kanat oyuncusu Nicolo Zalewski için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu devre arası transfer döneminde transfer etmek için uğraş verecek. F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Zalewski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve kendisini Ocak ayında kadrosunda görmeyi istediği belirtildi.

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR
Portekizli teknik adamın bu görüşmede, "Seninle tekrar çalışmak istiyorum. Devre arasında benden haber bekle. Hiçbir kulüple anlaşma" dediği öğrenildi. Roma, Galatasaray'a gitmek istemeyen Zalewski'yi kadro dışı bırakmıştı. Genç yıldızın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Nicola Zalewski'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Roma teknik Direktörü De Rossi, Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği ancak takımda kalan Nicola Zalewski'nin kadro dışı kaldığını söyledi.

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