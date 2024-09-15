Emre Mor’u Arda Turan ikna etti

Transferin son gününde Emre Mor, Eyüpspor'a transfer oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu, önceki gün İstanbul ekibine imzayı attı. Bu transferin gerçekleşmesinde Teknik Direktör Arda Turan'ın önemli bir rolü olduğu gelen bilgiler arasında. 27 yaşındaki ismin transfer olmadan önce menajeriyle tesislere gelerek Turan'la özel görüştüğü belirtildi. Dün Ekol TV'de yeni hocası için açıklama yapan Emre, "Arda hocayı, teknik adam olarak tanımıyorum. Oyuncu ve ağabey halini biliyorum. Geçmişten tanıyorum. Hocalığı için birçok şey duydum. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

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