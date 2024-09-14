Büyük maçların adamı: Rafa Silva

Benfica'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Rafa Silva, şu ana kadar Beşiktaş'ta çıktığı 6 resmi maçta 4 gol ve 3 asist üretti. Bu performans Siyah-Beyazlı takımda yeni bir takım sinerjinin oluşmasında önemli rol oynadı. Rafa Silva'nın gelişiyle Beşiktaş'ın bir diğer Benfica çıkışlı Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in de performansı tavan yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, şimdiden kariyerinin en skorer dönemine ulaşırken 6 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Gedson'un 2 golünün asisti de Rafa Silva'dan geldi.

TAKIMIN MAESTROSU

Beşiktaş'ın yeni maestrosu eski takım arkadaşı Joao Mario'nun da takıma gelmesinde en büyük etkenlerden biriydi. Portekiz'de oynadığı dönemde büyük maçları boş geçmeyen Rafa Silva, Trabzonspor'a karşı Kartal'ın en büyük kozu olacak. Süper yıldız, Benfica'da oynarken Sporting Lizbon'a karşı 22 maçta 4 gol ve 4 asist üretirken, Porto karşısında ise 21 mücadelede 3 kez ağları sarstı. 5 de asist yaptı. Rafa Silva, derbilerde aldığı sorumluluk ve hücum hattına verdiği büyük destekle her zaman ön plana çıkan isimlerden oldu.