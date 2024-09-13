Taban aylığa enflasyon zammı

Milyonlarca emekli şimdiden Ocak zammını merakla bekliyor. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program'da da (OVP) 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tahmin gerçekleşirse Ocak'ta yüzde 13.44 zam alacak. Bu zam emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak.

ENFLASYON AYARI

Emekliler için ayrıca taban aylık artışı da gündeme gelecek. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, bu kapsamda Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor. Eğer taban aylıkta değişiklik olmazsa bazı emeklilerin eline geçecek parada Ocak ayında değişiklik olmayacak. Ocak zammı yüzde 13.44 gerçekleşirse, halen ek ödemesi ve kök aylığının toplamı 11 bin 19 liranın altında olanlar sıfır zam tehlikesiyle karşılaşabilecek. Bunun önüne geçmek için taban aylığın da Ocak zammı oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda taban aylık ödemesinin 14-15 bin lira bandına çekilmesi söz konusu olacak. Yüzde 13.44 artış yapılırsa en düşük ödeme 14 bin 180 liraya yükselecek.



KARAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Yeni taban aylıkla ilgili kararın Ocak ayı başında zam oranının belli olmasından sonra verilmesi bekleniyor. Artış yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Bu nedenle bir yasa teklifi hazırlanarak Meclis'e sunulacak. Yasanın ardından da düzenleme aynı ay maaşlara yansıyacak. Önce kök aylık ve ek ödeme yeni zam oranıyla hesaplanacak. Elde edilen tutar yeni taban aylığın altındaysa, yapılacak ödeme Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak. Böylece tüm emeklilerin eline geçecek para artmış olacak.

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