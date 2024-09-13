Montella’dan Milli Takım ve Real Madrid’in yıldızı Arda Güler hakkında övgü dolu sözler!

İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "Mee- TürkItaly" toplantısında soruları yanıtlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Arda Güler ile ilgili konuştu.

İtalyan hoca, "Arda futbol oynarken çok büyük keyif alıyor. Hepimiz bunu görebiliyoruz hatta onu seyrederken biz de çocukluğumuza dönebiliyoruz. Onu seyretmek hepimize gerçekten büyük keyif veriyor. Çünkü çok büyük hayallere sahip bir futbolcu. Arda'nın hayalleri sınır tanımıyor ve bazen maç esnasında da böyle tavsiye istediğinde de bunları vermek çok keyif veriyor" diye konuştu.