Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Yücel'den Maccabi Tel Aviv açıklaması: "Maç İstanbul'da oynanacak"

Kartal'da ikinci başkan Hüseyin Yücel ile futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili tarafsız saha iddialarına açıklık getiren Yücel, "İsrail takımı UEFA'ya başvuru gibi bir şeye yeltenmedi. Sadece basında bununla alakalı birkaç haber çıktı. Böyle bir şeye yeltendiler, lobisini yapmak istediler ama bizim dik duruşumuz sayesinde herhangi bir şekilde FIFA'ya başvuruları olmadı. Zannediyorum yüzde 99 hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç sahamızda oynanacak" dedi.

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