Vali Gül’den Eyüpspor’a ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Asbaşkan Fatih Kulaksız ve Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt ile birlikte Eyüpspor tesislerini gezdi... Gül, antrenman yapan Eyüpspor takımına başarılar diledi.

Vali Davut Gül, tesisleri çok beğendiğini belirterek Türk futboluna böylesine güzel bir tesis kazandırdığı için başkan Özkaya'ya teşekkürlerini iletti. Daha sonra Başkan Murat Özkaya, Asbaşkan Fatih Kulaksız ve Teknik Direktör Arda Turan ile sohbet etti. Geçen sezon yaşanan başarıdan dolayı Eyüpspor'u tebrik ederken bundan sonraki süreçte ellerinden gelen desteği Eyüpspor'a vereceğini belirtti.