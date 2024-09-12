Fenerbahçe’nin yeni transferi Christian Medina ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Arjantin ekibi Boca Juniors'tan renklerine kattığı orta saha oyuncusu Christian Medina ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

Alman Ligi'nin son şampiyonu Bayer Leverkusen'in transferin son gününde Boca Juniors'a 16.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak transferin başarısızlıkla sonuçlandığı öğrenildi. Medina'nın Leverkusen'e gitmek istemediği ve Alman ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Genç orta saha oyuncusunun Leverkusen'i seçmeyip Fenerbahçe'ye transfer olmasındaki neden ise Jose Mourinho... 22 yaşındaki futbolcunun, Portekizli teknik adam ile çalışmak istediği için Fenerbahçe'yi seçtiği ortaya çıktı. Bu arada Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti, Medina ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Gatti, "Medina, merkez sahada oyunu iki yönlü oynar. Çok iyi top hakimiyeti var. Uzaktan şutları atmaktan kaçınmaz ve isabetli vuruşlar görebilirsiniz. Dikine oynar ve sürekli olarak hücumu düşünür. 15 milyon Euro onun çıkış şartıydı ve bu paraya değer bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Medina, anlaşma gereği Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak.