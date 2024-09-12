Başkan Erdoğan Beşiktaş’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, "Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.



HASAN ARAT'TAN BAŞKAN'A FORMA

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Başkan Erdoğan'a ziyaret sonunda Beşiktaş forması takdim etti. Siyah- Beyazlılar, Erdoğan'a kabül için teşekkürlerini iletti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN