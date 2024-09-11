Galatasaray’ın gözü Wöber’de

Osimhen hamlesi sonrası geçilmesi planlanan 3'lü sistemi en güçlü şekilde oynamak isteyen Galatasaray'da transfer arayışları sürüyor. Sarı- Kırmızılılar cuma gecesine kadar fırsat bulması durumunda savunmaya sol ayaklı stoper takviyesi yapmak da istiyor.

Çok sayıda isimle ilgili fiyat ve performans araştırması yapan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son ismin Maximilian Wöber olduğu öğrenildi. İngiltere'de Championship'te mücadele eden Leeds United'ın kadrosunda yer alan Avusturyalı futbolcu bu sezon sadece 1 kupa maçında 63 dakika görev yapabildi. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Wöber 2023 yılında Salzburg'tan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. 1.88 boyu ve güçlü fiziği ile dikkatleri çeken Wöber'in mevcut piyasa değeri 10 milyon Euro. Galatasaray yönetiminin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında.



SOL BEK DE OYNAYABİLİYOR

Abdülkerim Bardakçı'nın sezona kötü başlaması sonrası sol stoper almak isteyen yönetim Wöber için temas halinde.