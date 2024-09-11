Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu pişmanlığı!

Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İzlanda'yı İzmir'de 3-1 yenerken, geceye damgasını vuran isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Kısa süre önce Benfica'ya transferi gerçekleşen yıldız futbolcu hem attığı birbirinden güzel 3 gol hem de müthiş performansıyla göz doldurdu.

BÜYÜK İSTİKRARA RAĞMEN...

Kerem'in bu performansı Milli Takımımız'a çok önemli bir 3 puan getirirken, Galatasaray cephesinde ise derin bir pişmanlık hissi uyandırdı. 4 sezondur çok istikrarlı performans gösteren 25 yaşındaki futbolcuyu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Sarı-Kırmızılı yönetimde, İzlanda önündeki performansın ardından, "Çok ucuza verdik" hissiyatının oluştuğu öğrenildi.

"HAKKINI HELAL ET"

Galatasaraylı taraftarlar da Kerem'in yaptığı hat-trick'in ardından adeta sosyal medyada günah çıkardı. Son dönemde milli futbolcuyu çok ağır şekilde eleştiren, dönem dönem Rams Park'ta ıslıklarla protesto eden ve yaşanan ayrılıkta ciddi pay sahibi olan taraftarlar, "Hakkını helal et Kerem. Biz büyük bir hata yaptık" ifadesini kullandı.

OMZUNDAKİ YÜKLERİ ATTI

Kerem'in İzlanda önündeki müthiş performansı futbol otoriteleri tarafından, "Galatasaray'dan ayrıldı, omzundaki yükleri attı. Taraftarların eleştirileri büyük bir baskı yaratıyordu" şeklinde yorumlandı.

AĞIZ SULANDIRICI!

Benfica'nin yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda'ya 3 gol atması Portekiz'de manşetleri süsledi. "Ağız sulandırıcı" ifadesini kullanan Record gazetesi "Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptı" ifadesini kullandı. O Jogo, "Aktürkoğlu harika gollerle hat-trick yaptı." derken, Abola, "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu." yorumunu yaptı.