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Asgari ücretliye enflasyon zammı

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 2024 bitmeden belirlenecek. Artışta enflasyon verileri önemli belirleyici olacak. OVP tahmini uygulanırsa yeni asgari ücret 24 bin lirayı aşacak...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
Asgari ücretliye enflasyon zammı

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Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli 2025 yılına yeni ücretle başlayacak. 1 Ocak itibariyle artacak asgari ücret Aralık ayında belirlenecek. Ancak işçi ve işveren konfederasyonları bu tarihten önce çalışmalara başlayacak. Bu kapsamda beklentileri, talepleri ele alacak olan konfederasyonlar, Aralık ayı gelmeden hazırlıklarını tamamlayacak.

YENİ ÜCRET İÇİN ARALIK MESAİSİ
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Çalışma Bakanlığı, Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak. Ay boyunca yapılacak toplantılar sonucunda yeni asgari ücret karara bağlanacak. Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.

Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmadı. 2024'ün Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücret yıl sonuna kadar uygulanacak. Bu nedenle yeni asgari ücret için enflasyonu aşan bir artış beklentisi bulunuyor. Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Orta Vadeli Program'da 2024 enflasyonun yüzde 41.5 olarak gerçekleşmesinin beklendiği yer almıştı. Eğer enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, asgari ücretin neti 24 bin 58, brütü de 28 bin 303 liraya yükselecek. Eğer enflasyon verileri dikkate alınıp bir de refah payı eklenirse zam oranı büyüyecek. Örneğin; refah payıyla artış yüzde 50'ye ulaşırsa asgari ücret net 25 bin 503, brüt 30 bin 3 liraya ulaşacak.

TÜM ÇALIŞANLAR BEKLİYOR
Yeni asgari ücretin hemen herkese etkisi olacak. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenecek. İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek. Stajyer ücreti, en düşük tazminat, annelere yapılan ödemeler, borçlanma tutarları ve primler de artacak.

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