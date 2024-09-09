Versace Otel’den Demet Akalın’a jest!

Demet Akalın, sınırları aştı. Yeni klibi için ABD'ye uçacağını açıkladı. Aya Beach Yeni Foça'da sahne alan ünlü popçu, klip çekmek için ABD'nin Miami kentine gideceğini vurguladı. Ünlü modacı Gianni Versace'ye ait olan ve daha sonra otel yapılan yerde kamera karşısına geçeceğini vurguladı. Ünlü popçu Shakira'nın da aynı otelde klip çektiğini ve 250 bin dolar ödediğini anlattı.

Ancak otel yönetiminin kendisinden para talep etmediğini belirtti. Bu durum karşısında oldukça mutlu olan popçu, Miami hazırlıklarına başladı. Bu arada Akalın, kulak rahatsızlığının hala devam ettiğini vurguladı. Kulak iltihabının geçmediğini belirten şarkıcı, "İki hafta oldu, yeter! Çeşme'de denize bir dalıp, öyle bir gideyim dedim. O dalma iyi bir şey değil" dedi. Verdiği kilolarla da konuşulan şarkıcı, "Zorda kaldığım için bu ameliyatı oldum. İyi oldu. Her şeyin fazlası zarar. Kilo için değil sadece! Yürüyüşe devam, kışın da pilates yaparım" dedi. Akalın, migreni ve kulağı için de kortizonlu ilaç kullanmak zorunda kaldığını belirtti. "Bel ve boyun fıtığı var, yaşlanıyoruz" diyerek zamanın hızla ilerlediğini özetledi.



ALTIN HAVUZLU MALİKANE

Gianni Versace evi 1992'de 2.95 milyon dolara satın aldı. Orijinal adını restore etti ve özel kullanıma geri döndürdü. 8 yatak odası, 2 mutfak, 3 oturma odası, 10 banyo, bir bar, bir kütüphane ve 4 oturma odası yaptırdı. Otelin havuzu ise İtalya'dan ithal edilen her biri 24 ayar altın olan binlerce karodan yapıldı. Versace, 15 Temmuz 1997'de evinin önünde Andrew Cunanan tarafından vurularak öldürüldü. 2000 yılında malikane Peter Loftin tarafından 19 milyon dolara satın alındı. Malikane, 2013 yılında 41,5 milyon dolara el değiştirdi. 2015'ten beri Villa Casa Casuarina adlı lüks bir otel olarak hizmet veriyor.